В России начали закрываться круглосуточные магазины

Число круглосуточных продуктовых магазинов в крупнейших городах России за год сократилось на 6,4% и составило около 4,8 тыс. торговых точек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной сложившейся ситуации «Ъ» называет возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. В материале говорится, что ритейлеры закрывают такие магазины, чтобы оптимизировать расходы, так как торговля в ночное время из-за роста популярности онлайн-доставки, которая работает круглосуточно, становится невыгодной.

В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22–23-х часов, отмечает «Ъ».

До этого сообщалось, что российский рынок общепита столкнулся с волной закрытий компаний: в первом квартале отрасль потеряла 11,2 тысячи компаний — на 31,28% больше, чем с января по март годом ранее. Основной причиной значительного спада в ресторанной отрасли стало снижение посещаемости: в Москве общепит лишился 12% клиентов, в Санкт-Петербурге – 8%, в среднем по России – 3%. Отток потребителей произошел в том числе за счет их перехода на более бюджетный фастфуд, у которого прибавилось 7% заказов.

Ранее иностранные бренды начали массово уходить из российских ТЦю

 
