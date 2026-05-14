Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

Cisco объявила о сокращении тысяч сотрудников из-за искусственного интеллекта

Cisco сократит почти четыре тысячи сотрудников из-за переориентирования на ИИ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Cisco сокращает почти четыре тысячи сотрудников, чтобы переориентировать бизнес на искусственный интеллект. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на служебную записку гендиректора компании Чака Роббинса.

Речь идет об увольнении менее 5% совокупного штата Cisco в разных странах, которое стартует уже сегодня. Массовые сокращения обойдутся Cisco менее чем в $1 млрд долларов. Основная часть этой суммы пойдет на выходные пособия: около $450 млн компания заложит на текущий квартал, а остальное перейдет на 2027 финансовый год.

Уволенным сотрудникам обещают пропорциональную выплату бонусов за 2026 год, годовую подписку на обучающие курсы (включая ИИ, безопасность и сети), а также помощь в поиске новой работы.

Cisco продолжит наем новых кадров в стратегических областях: среди приоритетов названы ИИ-чипы, волоконная оптика и кибербезопасность.

Компания отчиталась о рекордной квартальной выручке в $15,8 млрд (плюс 12% к прошлому году) и повысила прогноз продаж на фоне растущего спроса на ИИ-инфраструктуру. Акции Cisco на внебиржевых торгах поднялись в цене более чем на 17%.

Роббинс назвал происходящее «жестким решением», которое пришлось принимать в условиях быстро меняющегося рынка, усиления конкуренции и глобальной нехватки комплектующих.

«Победителями в эпоху ИИ станут те, у кого есть фокус, скорость и дисциплина для перенаправления инвестиций туда, где спрос и создание долгосрочной ценности наиболее сильны», — написал он.

Ранее россиян предупредили о волне массовых сокращений.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!