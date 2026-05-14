Ряду российских регионов спишут долги на миллиарды рублей

Кабмин РФ спишет шести регионам часть долгов по кредитам на 19 млрд рублей

Часть задолженности по бюджетным кредитам спишут для шести российских регионов. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

В общей сложности будет списано две трети задолженности по бюджетным займам, сумма составит 19 млрд рублей. Мера коснется Тульской, Калужской, Оренбургской, Архангельской, Смоленской и Липецкой областей.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных и новых инвестиционных проектов», — рассказали в кабинете министров.

Предполагается, что благодаря списанию части задолженности удастся высвободить значительные ресурсы в бюджетах регионов. Таким образом власти поддержат дальнейшее развитие экономики и совершенствование качества жизни россиян.

29 апреля министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект, отдельное положение которого предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего года на 2030 год.

Ранее кабмин списал долги 16 российским регионам.