«Роснефть» открыла учебно-лабораторный VR-комплекс в СамГТУ

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) при поддержке «РН-Юганскнефтегаза» и самарского проектного института «Роснефти» открылся учебно-лабораторный VR-комплекс. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что проект был реализован в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз/колледж-предприятие». В вузах региона это стал первый подобный комплекс.

Комплекс виртуальной реальности открыли на базе кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства». Он нацелен на прикладные исследования, разработку и тестирование решений в области виртуальной реальности. В учебном классе студенты будут изучать весь цикл разработки нефтяных и газовых месторождений — от моделирования процессов в пласте до управления наземной инфраструктурой.

В компании уточнили, что аудиторию оснастили современным оборудованием: системами виртуальной реальности, компьютерами, интерактивным дисплеем, а также отечественным программным обеспечением. В состав вошел VR-тренажер по эксплуатации скважин «Автоматизированное рабочее место оператора системы управления процессами добычи нефти и газа» с рабочими местами для инструктора и обучаемого.

Предполагается, что благодаря использованию VR-тренажера станет возможным проводить курсы по повышению квалификации и переподготовке кадров с присвоением квалификации «Оператор по добыче нефти и газа/ Оператор технологических установок».

При этом учебный класс послужит местом для подготовки кадров с актуальными компетенциями, реализации совместных образовательных проектов предприятий компании и вуза, обмена знаниями и практическим опытом.