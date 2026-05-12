Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Бизнес

«Роснефть» открыла учебно-лабораторный VR-комплекс в СамГТУ

Студенты СамГТУ изучат цикл разработки месторождений в VR-тренажере
Martin Schutt/Global Look Press

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) при поддержке «РН-Юганскнефтегаза» и самарского проектного института «Роснефти» открылся учебно-лабораторный VR-комплекс. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что проект был реализован в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз/колледж-предприятие». В вузах региона это стал первый подобный комплекс.

Комплекс виртуальной реальности открыли на базе кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства». Он нацелен на прикладные исследования, разработку и тестирование решений в области виртуальной реальности. В учебном классе студенты будут изучать весь цикл разработки нефтяных и газовых месторождений — от моделирования процессов в пласте до управления наземной инфраструктурой.

В компании уточнили, что аудиторию оснастили современным оборудованием: системами виртуальной реальности, компьютерами, интерактивным дисплеем, а также отечественным программным обеспечением. В состав вошел VR-тренажер по эксплуатации скважин «Автоматизированное рабочее место оператора системы управления процессами добычи нефти и газа» с рабочими местами для инструктора и обучаемого.

Предполагается, что благодаря использованию VR-тренажера станет возможным проводить курсы по повышению квалификации и переподготовке кадров с присвоением квалификации «Оператор по добыче нефти и газа/ Оператор технологических установок».

При этом учебный класс послужит местом для подготовки кадров с актуальными компетенциями, реализации совместных образовательных проектов предприятий компании и вуза, обмена знаниями и практическим опытом.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!