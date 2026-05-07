RWB открыла набор на второй сезон стажировок для студентов вузов

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) объявила о запуске второго сезона программы стажировок для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что обучающиеся в отечественных вузах на 2–3 курсах бакалавриата, 2–4 курсах специалитета или 1 курсе магистратуры могут подать заявку до 24 мая. К участию приглашаются студенты от 18 лет.

После стадии отбора им предстоит пройти оплачиваемую стажировку длительностью до 6 месяцев в одном из направлений компании. Обучающиеся смогут выбрать юриспруденцию, разработку, информационную безопасность, аналитику, менеджмент IT-проектов и тестирование.

Занятия рассчитаны на решение реальных бизнес-задач. Занятость составит до 30 часов в неделю.

«В прошлом году мы впервые запустили программу стажировок и получили большой отклик — тысячи заявок от студентов со всей страны, 12 человек на место и 45% из них по завершении стажировки получили предложения остаться в компании», — рассказал директор департамента образования RWB Игорь Коваль.

По его словам, стажировка в RWB предоставит возможность поработать с реальными задачами, погрузиться в процессы и получить практический опыт в технологической компании.

«Стажеры учатся у наставников, знакомятся с корпоративной культурой и развивают навыки, востребованные на рынке. По итогу программы каждый участник получит сертификат о прохождении стажировки в RWB. Для нас стажировки — это важный способ формировать кадровый резерв: мы даем амбициозной молодежи шанс проявить себя и в дальнейшем присоединиться к команде», — добавил он.

Образовательное направление появилось в компании год назад. На текущий момент RWB сотрудничает более чем с 70 вузами, колледжами и школами. Компания запустила 12 совместных образовательных программ и провела три школьные олимпиады, а также участвует в карьерных мероприятиях, проводит лекции, хакатоны и онлайн-практики.