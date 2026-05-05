В России оценили предложение менять паспорт по достижении 60 лет

Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко 18 апреля заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет 74,2 года. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. После достижения 45-летнего возраста документ считается бессрочным.

«Возрастные изменения усложняют, но не делают невозможной идентификацию человека. Минусы замены паспорта в 60 лет очевидны: дополнительные траты в виде госпошлины, штраф за несвоевременную смену, трата времени для смены документа и уведомление всех компетентных органов и нужных организаций о смене данных. Среди плюсов, пожалуй, можно назвать только актуальность внешности в документе, что упрощает идентификацию лица в организациях и органах», — отметила Зотова.

Вероятнее всего, замена паспорта в 60 лет приведет к к дополнительной бюрократической и финансовой нагрузке без заметного практического эффекта, считает Зотова. Она заключила, что реализация инициативы возможна, но пока она не встретила поддержки.

Ранее в Общественной палате призвали к замене бумажных паспортов электронными.