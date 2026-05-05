Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России оценили предложение менять паспорт по достижении 60 лет

Адвокат Зотова: нет объективной необходимости вводить в РФ смену паспорта в 60 лет
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко 18 апреля заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет 74,2 года. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. После достижения 45-летнего возраста документ считается бессрочным.

«Возрастные изменения усложняют, но не делают невозможной идентификацию человека. Минусы замены паспорта в 60 лет очевидны: дополнительные траты в виде госпошлины, штраф за несвоевременную смену, трата времени для смены документа и уведомление всех компетентных органов и нужных организаций о смене данных. Среди плюсов, пожалуй, можно назвать только актуальность внешности в документе, что упрощает идентификацию лица в организациях и органах», — отметила Зотова.

Вероятнее всего, замена паспорта в 60 лет приведет к к дополнительной бюрократической и финансовой нагрузке без заметного практического эффекта, считает Зотова. Она заключила, что реализация инициативы возможна, но пока она не встретила поддержки.

Ранее в Общественной палате призвали к замене бумажных паспортов электронными.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!