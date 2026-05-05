Россиянам рассказали, как проходит досмотр телефона на границе

При досмотре телефона россиян на границе внимание проверяющих, как правило, привлекает нетипичный контент или явные попытки скрыть информацию. В первую очередь осмотру подлежат популярные мессенджеры (особенно архивы и скрытые чаты), галереи фотографий и видеозаписей, а также история браузера. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов.

«Особый интерес могут вызвать специализированные приложения, выбивающиеся из стандартного набора рядового пользователя, например, клиенты для работы с криптовалютой, редкие программы для шифрования данных или приложения, которые маскируются под системные утилиты. Поводом для дополнительных вопросов гарантированно станут материалы, которые могут трактоваться как нарушение закона: это переписки с обсуждением радикальных взглядов, фотографии стратегических объектов, подписки на запрещенные ресурсы или каналы», — отметил Миронов.

По его словам, также серьезные подозрения вызовут корпоративные базы данных, чертежи или документы с грифом коммерческой и государственной тайны, крупные финансовые транзакции неясного происхождения и любые материалы, содержащие признаки экстремизма или дискредитации.

Эксперт подчеркнул, что косвенные признаки и аномалии в цифровом поведении часто говорят специалистам больше, чем сам контент. Абсолютно «чистый» телефон, сброшенный до заводских настроек прямо перед поездкой, использование чужих сим-карт, наличие десятков фейковых аккаунтов в соцсетях или глубоко спрятанного софта для мультиаккаунтинга и анонимизации (например, Tor-браузеров) — все это признаки, которые профилировщики воспринимают как красный флаг и явный сигнал о том, что человеку есть что скрывать, предупредил Миронов.

Граница между законным личным использованием устройства и тем, что может быть расценено как основание для более тщательной проверки, определяется рамками действующего законодательства и здравым смыслом, констатировал Миронов. По его словам, хранение личных семейных фото, бытовые переписки или использование популярных VPN-сервисов для доступа к рабочим ресурсам — это обыденность, которая редко вызывает вопросы. Граница пересекается там, где личное цифровое пространство начинает соприкасаться с незаконной деятельностью, хранением запрещенной информации, целенаправленной подготовкой к сокрытию следов или попытками вывезти чувствительные данные, угрожающие безопасности, предупредил эксперт.

По его словам, основные риски варьируются от банальной потери времени и изъятия техники на экспертизу до административной или уголовной ответственности в случае обнаружения противоправного контента (или штрафа за отказ разблокировать устройство). Главный совет — сохранять спокойствие, не проявлять агрессию, не пытаться вырвать гаджет из рук и отвечать на вопросы четко и по делу, так как излишняя нервозность лишь спровоцирует эскалацию, сказал Миронов. При соблюдении закона и базовых правил цифровой гигиены относитесь к процедуре как к рутинной мере контроля, в таком случае стандартный осмотр пройдет быстро и без последствий, заключил Миронов.

С 2026 года российские пограничники получили право проверять личные электронные устройства граждан при пересечении границы. Изменения внесены в закон «О Государственной границе Российской Федерации».

