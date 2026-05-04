Банк ДОМ.РФ начал кредитование подрядчиков ИЖС с «зонтичным» поручительством

Лимиты Банка ДОМ.РФ по кредитованию подрядчиков ИЖС составили 51,5 млрд рублей
Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на кредитование подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием механизма «зонтичного» поручительства. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что механизм повысит доступность банковского финансирования для заемщиков с недостаточным опытом работы и кредитной историей.

Как уточнили в банке, порядка 21% клиентов с отказом в финансировании получили возможность претендовать на поручительство и выдачу кредитной линии.

В кредитной организации отметили, что программа «зонтичного» поручительства для подрядчиков ИЖС с эскроу разработала госкорпорация ДОМ.РФ. Компания выступила поручителем и взяла на себя часть рисков банка. Так, при неисполнении подрядчиком обязательств по кредиту ДОМ.РФ компенсирует половину от выданной суммы, но не более 20 млн рублей.

«В работе с подрядчиками ИЖС мы всегда отмечаем, что решение банка отказать – не всегда финальное. Мы даем рекомендации клиентам – что необходимо скорректировать в своей работе, чтобы банк имел возможность одобрить финансирование. Ранее подрядчикам с недостаточно устойчивым для получения кредита положением нужно было предоставлять залог, теперь гарантом работы с ними будет выступать «зонтичное» поручительство», – отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

По его словам, сейчас лимиты банка по кредитованию подрядчиков ИЖС составляют 51,5 млрд рублей. Он уточнил, что на эти средства будет построено более 1 млн кв. м жилья.

Грицкевич также привел расчеты банка, согласно которым механизм поможет привлечь финансирование в Банке ДОМ.РФ до 500 подрядчикам, которым ранее оно было не доступно.

 
