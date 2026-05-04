Сбер обновил схему финансирования подрядчиков ИЖС

Строительные подрядчики, работающие на рынке индивидуального жилищного строительства, теперь смогут заключать кредитный договор на финансирование всего строительного сезона. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на пресс-конференции финансового института «ДОМ.РФ».
По его словам, новый механизм финансирования способствует более динамичному развитию рынка индивидуального жилищного строительства.
«Покупатель будет уверен, что получит построенный дом, а подрядчик сможет планировать объемы на весь строительный сезон. Подход сокращает временные и административные издержки, выступая одним из драйверов эффективного роста строительного бизнеса», — отметил Попов.
Он добавил, что в текущем году Сбер планирует выдать кредитов подрядчикам ИЖС на общую сумму свыше 25 млрд рублей.
Уточняется, что Сбер обновил продукт «Финансирование подрядчиков ИЖС с использованием счетов-эскроу» и добавил в него форму выдачи кредита в виде возобновляемой линии. Один кредитный договор распространяется на несколько объектов ИЖС.
В рамках механизма застройщики смогут выбрать кредитную линию, отвечающую их потребностям и объемам строительства: невозобновляемую – для возведения одного дома или новую возобновляемую — на весь строительный сезон.
Как пояснили в банке, новый вид линии создан для подрядных организаций, у которых большое количество проектов ИЖС в строительный сезон. Возобновляемый кредит позволяет сэкономить трудозатраты на поиск финансирования.
Для открытия возобновляемой кредитной линии компании необходимо создать заявку в веб-версии интернет-банка «СберБизнес». Размер финансирования начинается от 30 млн рублей, процентная ставка — от 6% годовых.
В Сбере добавили, что банк также развивает финансирование подрядчиков ИЖС в рамках новой программы поручительств ДОМ.РФ.