В Новой Москве открылись продажи в новом доме рядом с Хованской дубравой

ГК «А101» открыла продажи в новом доме ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

Отмечается, что проект реализован в концепции 15-минутного города. Так, детские сады, школы, магазины, сервисы и места для отдыха размещены в шаговой доступности.

Район расположен в окружении лесов и воды — рядом с Хованской дубравой, прудами и благоустроенной набережной. Таким образом на объекте сочетаются городская инфраструктура и природная среда.

При этом на объекте предусмотрены закрытые дворы без машин, безопасные пространства для детей и авторское благоустройство.

«Прокшино» — это район с сильной образовательной средой. Уже сегодня здесь работает образовательный центр «Эрудиция» под руководством Евгения Ямбурга — с бассейнами, спортивными залами, творческими студиями и собственной инфраструктурой», — говорится в сообщении.

Помимо этого, к метро организован пешеходный маршрут через видовой мост.

Планируется, что рядом сформируется бизнес-квартал с офисами и торговой галереей. Также запланировано возведение спортивно-событийного кластера с аквакурортом, горнолыжным склоном и серфинг-центром.