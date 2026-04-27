Россиянам рассказали, когда выгодно рефинансировать ипотеку

Рефинансировать ипотеку — брать новый кредит для погашения старого — имеет смысл при снижении ставки как минимум на 1,5–2 процентных пункта, а заметный эффект заемщик получает при разнице от 3 п.п. и выше. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

«Решение о рефинансировании ипотеки нельзя принимать только по размеру нового ежемесячного платежа. Важно оценивать всю экономику кредита: остаток долга, срок, полную стоимость займа и сопутствующие расходы. Снижение ежемесячного платежа само по себе не всегда означает экономию: оно может быть достигнуто за счет увеличения срока и, как следствие, роста общей переплаты. По этой причине при принятии решения важно анализировать структуру будущих выплат с учетом дополнительных затрат», — пояснила Архангельская.

Она уточнила, что максимальный эффект рефинансирование обычно дает в первой трети срока кредита, когда основную часть платежа составляют проценты. В середине срока экономия может оставаться существенной, если у заемщика еще большой остаток долга, сказала девелопер. На финальном этапе рефинансирование чаще используют уже не для снижения общей переплаты, а для уменьшения текущей финансовой нагрузки, добавила эксперт.

Архангельская отметила, что все чаще россияне начинают продумывать возможность рефинансирования еще на этапе оформления ипотеки. По словам девелопера, в этом случае заемщики выбирают программы с более гибкими условиями и без ограничений на досрочное погашение, чтобы затем пересмотреть параметры кредита при появлении более выгодных вариантов.

Эксперт предупредила, что важную роль при рефинансировании играет кредитная история. Для перехода на лучшие условия заемщику необходимо сохранять платежную дисциплину и не допускать просрочек, поскольку при нарушениях новый банк может ужесточить требования как к клиенту, так и к объекту недвижимости, считает Архангельская.

