Глава «Норникеля» призвал к разумному регулированию ИИ без избыточной бюрократии

Потанин: искусственный интеллект не заменит человека в принятии решений
Россия претендует на третье место в мире по развитию искусственного интеллекта, уступая лишь США и Китаю, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, для удержания позиций стране необходимо развивать собственные защищенные технологии и при этом оставаться открытой к внедрению лучших мировых решений.

«Нам это третье место надо обязательно завоевать и не допускать отрыва. Какая-то часть технологий должна быть суверенной на случай давления извне, но при этом мы должны внедрять лучшие мировые разработки», — отметил Потанин.

Глава «Норникеля» также сообщил, что компания активно внедряет ИИ в производственные процессы, нейросети уже управляют 70% агрегатов обогащения руды и принимают решения «в сто раз чаще операторов».

По его оценке, экономический эффект достигает «десятков миллиардов рублей», а к 2030 году может превысить 50 млрд рублей ежегодно.

Также «Норникель» развивает собственную фундаментальную модель METALgpt, созданную на отраслевых данных. По словам Потанина, технологии машинного обучения применяются для создания новых материалов, в частности с использованием палладия в качестве замены платины и иридия.

«Мы замахиваемся на изменение кристаллической решетки палладия и получение металла с заранее заданными свойствами», — объяснил он.

При этом Потанин подчеркнул, что регулирование отрасли должно быть «разумным и без избыточной бюрократии». Государство, по его мнению, должно контролировать критическую инфраструктуру, в то время как частный сектор — развиваться свободно.

«Если излишне бюрократизировать процесс, развитие ИИ у нас замедлится», — отметил Потанин, добавив, что ключевым остается человеческий фактор.

«ИИ не должен нас заменить, он должен нам помогать. Какой бы ИИ ни внедрили, решения принимают люди», — резюмировал Потанин.

 
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
