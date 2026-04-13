Российский маркетплейс расширил свою логистическую систему

В Твери открыт новый логистический комплекс Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Уточняется, что ввод объекта в эксплуатацию пройдет в два этапа. Уже функционирует первая очередь комплекса площадью 77 тыс. кв. м. Запуск второй запланирован на конец второго квартала.

После завершения строительства общая площадь объекта составит 150 тыс. кв. м, вместимость достигнет 50 млн единиц товаров.

«Сегодня мы торжественно открыли не просто новый логистический объект — мы усилили всю нашу логистическую систему. Еще один современный комплекс стал частью нашей инфраструктуры, и особенно важно, что Тверь занимает стратегическое положение, позволяя нам значительно укрепить Центральный регион. Новый комплекс позволит сократить сроки доставки для жителей Тверской области и соседних регионов, повысить надежность и качество сервиса», — отметила глава RWB Татьяна Ким.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Тверской области Виталий Королев добавил, что власти региона заинтересованы в дальнейшем развитии особой экономической зоны «Эммаусс», включая площадку логистического хаба. Он также предложил рассмотреть возможности размещения дополнительных объектов под инвестпроект в ОЭЗ «Эммаусс».

«Еще одно перспективное направление — развитие образовательных программ компании для студентов вузов и колледжей Верхневолжья. Опыт, знания и компетенции RWB могли бы очень пригодиться нашей молодежи», — добавил Королев.

В RWB добавили, что компания на данный момент управляет более чем 200 логистическими объектами общей площадью свыше 5,2 млн кв. м.