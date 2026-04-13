Бизнес из Тверской области сможет получить комплексную поддержку

В Тверской области запущена «Платформа роста»
В Тверской области начала работу «Платформа роста» — комплексная программа поддержки предпринимателей. Презентация проекта состоялась в рамках встречи с бизнес-сообществом области, сообщила пресс-служба RWB.

В компании напомнили, что проект «Платформа роста запущен в декабре 2024 года RWB совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Его цель — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства отечественных товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития российского бизнеса.

«Тверская область показывает отличную динамику: количество местных продавцов растет — по данным первого квартала их почти 2,5 тысячи, а их обороты с начала этого года выросли на треть. Мы видим высокий потенциал локальных производителей», — отметила глава RWB Татьяна Ким.

По данным компании, за текущий год количество тверских продавцов на Wildberries выросло на 11%, а объем их продаж — на 29% по сравнению с прошлым годом. Такой рост объясняется тем, что маркетплейс предлагает продавцам новые инструменты для ведения бизнеса, включая логистические решения.

Отмечается, что Тверская область стала 43-м регионом, присоединившимся к проекту «Платформа роста», более 30 местных брендов вошли в программу поддержки предпринимателей.

Кроме того, на Wildberries запущена витрина региональных брендов «Сделано в Тверской области», на ней представлено свыше двух тыс. товаров от местных производителей.

Всего на данный момент к «Платформе роста» присоединилось более 1250 брендов. Также на прошлой неделе запустился открытый набор в программу. До 26 апреля предприниматели из 43 регионов могут подать заявку на отбор в акселерационный проект напрямую через сайт проекта.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!