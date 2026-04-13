Россияне смогут купить цифровые финансовые активы через онлайн-банкинг

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность покупки цифровых финансовых активов крупных российских компаний. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что первым доступным для покупки пользователям приложения выпуском стал ЦФА машиностроительного холдинга «Синара — Транспортные Машины» (СТМ).

Как рассказал управляющий директор управление развития инвестиционного бизнеса Сбербанка Роман Кожура, цифровой актив дает возможность любому человеку по аналогии с облигациями инвестировать в долговые обязательства крупнейшей российской компании. Открывать брокерский счет или проходить какие-либо тестирования для этого не требуется.

По его мнению, такие инструменты расширяют возможности людей для диверсификации и повышения доходности вложений. Купонный доход выплачивается человеку ежемесячно.

Новый функционал доступен пользователям устройств на базе Android (версия приложения выше 17.0) и iOS (версия 16.13.0 и новее).

Чтобы инвестировать в ЦФА, пользователю необходимо открыть цифровой кошелек в приложении «СберБанк Онлайн».

В Сбере добавили, что в дальнейшем планируют расширять список доступных ЦФА от других крупных российских компаний.

При этом в банке напомнили, что ЦФА является продуктом с высоким риском: доход по нем не гарантирован, а ликвидность ограничена, ответственность за итог инвестиционных решений лежит на инвесторе.

 
