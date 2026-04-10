Вклад бизнеса в достижение национальных целей отметили премией «Наш вклад»

В Москве назвали победителей Национальной премии «Наш вклад», по итогам экспертного отбора статус «Партнер национальных проектов России» присвоен 362 российским компаниям. Об этом сообщили организаторы премии.

Они напомнили, что премия «Наш вклад» оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

Уточняется, что для участия в премии в этом году было подано 792 заявки из всех регионов России. Экспертный отбор успешно прошли 644 проекта, представленных 362 организациями — российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, отвечающую целям и задачам нацпроектов.

«Совокупный объем инвестиций участников премии сезона 2025-2026 превысил 122 млрд рублей. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра увеличилась на 17%. Сегодня бизнес все больше нацелен на продвижение инновационных отраслей экономики, рост производительности труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни людей, и вносит действительно значимый вклад в достижения и результаты, которые демонстрирует Россия», — отметил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Победители определялись в шести основных номинациях: «Госкорпорации и госкомпании», «Крупный бизнес. Сетевой», «Крупный бизнес. Регион», «Средний бизнес», «Малый бизнес», «НКО». Ими стали 20 организаций, среди которых Сбер, РЖД, X5 Group, Билайн и АНО «Цифровая экономика».

Отмечается, что 28% финалистов представляют крупный бизнес, 47% — некоммерческий сектор, 10% — госкорпорации и госкомпании, 12% — малый бизнес, еще 3% — средний бизнес. 65% проектов имеют федеральный масштаб, 35% — региональные.

В топ-10 регионов по количеству реализованных проектов вошли Москва, Подмосковье, Петербург, Свердловская, Ленинградская, Нижегородская, Челябинская и Новосибирская области, Краснодарский и Красноярский края, а также Башкортостан.

Уточняется, что с 2021 года число участников премии и проектов-финалистов увеличилось в четыре раза.

Наиболее популярными для реализации социальных инициатив стали нацпроекты «Молодежь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Спорт России».