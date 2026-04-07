Сбер запустил предварительную запись в офисы, благодаря которой клиенты смогут записаться в отделение банка в приложении «СберБанк Онлайн», сообщает пресс-служба Сбера.

Функция доступна в приложении на iOS и Android. Клиент сможет выбрать в приложении подходящее отделение, время и цель визита. После этого система сообщит цифровой код бронирования, который нужно будет ввести в терминале. В отделении посетитель получит приоритетный талон и сразу попадет к специалисту.

Кроме того, за день до визита клиенту направят напоминание, а при изменении графика работы офиса пользователю отправят уведомление.

В Сбере отметили, что теперь клиент тратит на визит столько времени, сколько нужно на решение вопроса.

«Этот подход делает посещение офиса предсказуемым и более комфортным и позволяет банку органично встроиться в ритм жизни человека», — сообщили в банке.