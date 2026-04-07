ВТБ запустил в онлайн-банке сервисы для жизни

ВТБ запустил в обновленной версии онлайн-банка сервисы для решения повседневных задач. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь пользователи смогут планировать путешествия, покупать электронику без выхода из банковского приложения. При этом оплата картой ВТБ этих покупок дает повышенный кешбэк до 30%. Клиентам Почта Банка, которые перешли в ВТБ в рамках интеграции, эти сервисы тоже доступны.

Как отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный, сейчас клиент хочет получать от банка не только финансовые услуги, но и сервисы для решения повседневных вопросов.

«Теперь, чтобы спланировать путешествие или заказать ужин, не нужно покидать ВТБ Онлайн. Мы создаем единую площадку, где за счет глубокой интеграции с партнерами каждое действие экономит клиенту время и приносит выгоду. Наша амбиция — стать для каждого клиента ежедневным помощником, который делает жизнь проще, а покупки выгоднее», — сказал он.

Отмечается, что в разделе «Живи с ВТБ» доступны предложения в категориях путешествий и шопинга: бронирование авиабилетов и отелей, покупка электроники и бытовой техники от ведущих производителей. Скоро появится покупка одежды, косметики и доставка продуктов. Также в течение года появятся сервисы развлечений — билеты в театр, кино, на концерты и фестивали.

Как уточнили в банке, опрос ВТБ среди 1500 жителей крупных городов показал, что 60% респондентов готовы сменить основной банк ради нефинансовых сервисов с индивидуальными предложениями от партнеров.

«Партнерские предложения внутри финансовой экосистемы позволяют предлагать клиентам более широкий спектр услуг и кешбэк. Они с большим доверием относятся к тому, что можно купить через онлайн-банк, получая при этом дополнительную выгоду и от продавца, и от банка», — отметил Даниил Поколодный.

Отмечается, что в топ-5 востребованных услуг вошли продукты и готовая еда (56%), бронирование отелей и билетов (49%), электроника и техника (46%).

Также 89% опрошенных хотят видеть в приложении понятные инструкции по повышению статуса и группировку услуг по тематикам.

