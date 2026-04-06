Российскому бизнесу предложили рефинансировать кредиты с уменьшением платежа

Альфа-Банк создал специальное предложение по рефинансированию кредитов для бизнеса, в рамках акции финансовая организация предлагает предпринимателям перевести действующие кредиты и получить возможность уменьшить процентную ставку и снизить ежемесячный платеж. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что сумма финансирования в рамках акции может достигать 150 млн рублей, срок — до 10 лет, ставка рассчитывается индивидуально и начинается от 15% при условии подключения дополнительных опций.

В качестве преимущества программы в банке отметили также возможность снижения процентной ставки вслед за изменением ключевой ставки Центробанка в течение срока действия кредита.

Бизнес может рефинансировать как один, так и несколько имеющихся у них кредитов.

Отмечается, что предложение доступно как для новых, так и для действующих клиентов банка. Акция действует по 3 мая 2026 года.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
