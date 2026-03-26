МТС Exolve запустила омниканальное решение для обработки клиентских обращений

Компания МТС Exolve, дочерняя структура МТС, представила омниканальное решение для централизованной работы с клиентскими обращениями. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика коммуникационных сервисов для бизнеса.

Новый сервис объединяет в едином интерфейсе почту, мессенджеры, соцсети и телефонию. В компании отмечают, что это позволяет сократить время обработки запросов сотрудников более чем на 30%.

Гендиректор МТС Exolve Рамиль Биккужин уточнил, что решение помогает бизнесу выстроить централизованную систему цифровых коммуникаций, подключать интеграции с популярными и актуальными мессенджерами и CRM-решениями.

«Его запуск расширяет продуктовую линейку МТС Exolve в области цифровых коммуникаций и подтверждает фокус компании на развитии интеллектуальных решений для бизнеса», — добавил он.

Решение ориентировано на компании электронной коммерции, финансового сектора, телекоммуникаций и логистики, где критичны скорость реакции и управление коммуникациями. При этом сотрудники контакт-центров и отделов поддержки смогут не переключаться между разными платформами, так как вся история взаимодействия с клиентом доступна в одном окне. В компании отмечают, что это ускоряет обработку обращений, но и обеспечивает непрерывность диалога, а также повышает качество сервиса.

Одной из ключевых функций сервиса стала автоматизация обработки 80% обращений с помощью встроенного ИИ-ассистента. Он отвечает на типовые запросы на основе базы знаний компании, анализирует содержание диалогов и маршрутизирует сложные обращения к профильным специалистам.

Отмечается, что решение поддерживает интеграцию с популярными CRM-системами и мессенджерами, включая национальный мессенджер Max. Кроме того, его внедрение позволяет масштабировать клиентскую поддержку без увеличения штата персонала.