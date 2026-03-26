Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

МТС Exolve запустила омниканальное решение для обработки клиентских обращений

puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Компания МТС Exolve, дочерняя структура МТС, представила омниканальное решение для централизованной работы с клиентскими обращениями. Об этом сообщили в пресс-службе разработчика коммуникационных сервисов для бизнеса.

Новый сервис объединяет в едином интерфейсе почту, мессенджеры, соцсети и телефонию. В компании отмечают, что это позволяет сократить время обработки запросов сотрудников более чем на 30%.

Гендиректор МТС Exolve Рамиль Биккужин уточнил, что решение помогает бизнесу выстроить централизованную систему цифровых коммуникаций, подключать интеграции с популярными и актуальными мессенджерами и CRM-решениями.

«Его запуск расширяет продуктовую линейку МТС Exolve в области цифровых коммуникаций и подтверждает фокус компании на развитии интеллектуальных решений для бизнеса», — добавил он.

Решение ориентировано на компании электронной коммерции, финансового сектора, телекоммуникаций и логистики, где критичны скорость реакции и управление коммуникациями. При этом сотрудники контакт-центров и отделов поддержки смогут не переключаться между разными платформами, так как вся история взаимодействия с клиентом доступна в одном окне. В компании отмечают, что это ускоряет обработку обращений, но и обеспечивает непрерывность диалога, а также повышает качество сервиса.

Одной из ключевых функций сервиса стала автоматизация обработки 80% обращений с помощью встроенного ИИ-ассистента. Он отвечает на типовые запросы на основе базы знаний компании, анализирует содержание диалогов и маршрутизирует сложные обращения к профильным специалистам.

Отмечается, что решение поддерживает интеграцию с популярными CRM-системами и мессенджерами, включая национальный мессенджер Max. Кроме того, его внедрение позволяет масштабировать клиентскую поддержку без увеличения штата персонала.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
