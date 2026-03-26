Предприниматели до 45 лет чаще всего оформляли ипотеку на коммерческую недвижимость

Предприниматели из 20 регионов России с февраля 2025 года оформили ипотеку на покупку коммерческой недвижимости через сервис, который развивает Ozon в рамках своей финтех-вертикали, сообщает компания.

Оформить ипотеку могут не только партнеры маркетплейса, но и другие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Чаще всего предприниматели оформляли ипотеку на срок от 3 до 15 лет. Средний размер бизнес-ипотеки в России составил 8 млн рублей, а самый крупный выданный кредит - 39 млн рублей, сообщает компания. В Москве в среднем брали ипотеку на 10 млн рублей, при этом в Московской области – 32 млн рублей. В Ростовской области средний кредит на недвижимость составил 5,5 млн рублей, в Брянской области – 20 млн рублей, а самый маленький чек зафиксирован во Владимирской области – менее 1,5 млн рублей.

Наиболее популярными объектами для открытия стали пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады для хранения, а также помещения под открытие новых бизнесов: пекарен, салонов красоты и тд.

Отмечается, что ипотека была наиболее востребована у клиентов возрастом от 25 до 45 лет. Самым взрослым бизнесменом, решившим расширять свое дело, стал 74-летний житель Москвы, а самому молодому предпринимателю 23 года.

Напомним, в 2025 году Ozon Fintech расширил кредитный сервис и начал выдавать не только ипотеку, но и кредиты под залог недвижимости.