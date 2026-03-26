Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Предприниматели до 45 лет чаще всего оформляли ипотеку на коммерческую недвижимость

Средний размер выданной бизнес-ипотеки от Ozon Fintech составил 8 млн рублей
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предприниматели из 20 регионов России с февраля 2025 года оформили ипотеку на покупку коммерческой недвижимости через сервис, который развивает Ozon в рамках своей финтех-вертикали, сообщает компания.

Оформить ипотеку могут не только партнеры маркетплейса, но и другие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Чаще всего предприниматели оформляли ипотеку на срок от 3 до 15 лет. Средний размер бизнес-ипотеки в России составил 8 млн рублей, а самый крупный выданный кредит - 39 млн рублей, сообщает компания. В Москве в среднем брали ипотеку на 10 млн рублей, при этом в Московской области – 32 млн рублей. В Ростовской области средний кредит на недвижимость составил 5,5 млн рублей, в Брянской области – 20 млн рублей, а самый маленький чек зафиксирован во Владимирской области – менее 1,5 млн рублей.

Наиболее популярными объектами для открытия стали пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады для хранения, а также помещения под открытие новых бизнесов: пекарен, салонов красоты и тд.

Отмечается, что ипотека была наиболее востребована у клиентов возрастом от 25 до 45 лет. Самым взрослым бизнесменом, решившим расширять свое дело, стал 74-летний житель Москвы, а самому молодому предпринимателю 23 года.

Напомним, в 2025 году Ozon Fintech расширил кредитный сервис и начал выдавать не только ипотеку, но и кредиты под залог недвижимости.

 
Теперь вы знаете
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
