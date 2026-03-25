Альфа-Банк стал лауреатом международной премии в номинации «Цифровой лидер» (Digital Leader) на Африканском Финтех Форуме 2026. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке подчеркнули, что он стал единственной российской компанией среди лауреатов премии и первым российским банком, получивший финтех-награду в ЮАР.

Отмечается, что премия присуждена банку за вклад в развитие цифровых финансов и масштабную трансформацию банковской отрасли. Жюри отметило стратегический фокус Альфа-Банка на технологическом развитии и системный подход к внедрению инноваций.

«Роль банков сегодня меняется: это уже не просто финансовые институты, а технологические платформы и, по факту, IT-локомотивы экономики. Для нас особенно важно, что эта трансформация получает международное признание. Это подтверждает, что технологическое лидерство Альфа-Банка закрепляется на международной арене и наши решения готовы к масштабированию на новые рынки», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.