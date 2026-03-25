Сбер представил новую версию приложения для инвесторов

Официальное приложение «СберИнвестиции» стало вновь доступно в App Store под названием «Состояние», сообщает пресс-служба Сбера.

В обновленном приложении появился раздел «Аналитики портфеля», с помощью которого клиенты смогут увидеть полную структуру своих инвестиций. Также клиентам доступен анализ доходности за период.

Кроме того, на графиках инструментов показываются уровни лимитных заявок и средняя цена покупки, а в разделе «Фонды» доступны новые подборки, среди которых «Готовые портфели», «Акции до 1000 рублей» и другие.

В Сбере добавили, что в новом разделе «Налоги и вычеты» для клиентов будет отображаться самая актуальная информация о налогах по инвестициям.

«Нам важно, чтобы пользователь понимал, как устроен его портфель, как меняется доходность и на что стоит обратить внимание. В новой версии для iOS мы уделили особое внимание аналитике портфеля, удобству поиска и простоте ключевых действий в приложении», — рассказал директор дивизиона «СберИнвестор» Сбера Максим Чекмарев.