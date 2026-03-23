Маркетплейсы назвали главным драйвером рекламы в России

Сегмент Total Retail Media в России занял 46% рекламного рынка по итогам 2025 года, обогнав традиционные каналы. Около 60% этого объема пришлось на маркетплейсы, сообщил гендиректор Easy Commerce Сергей Абрамов в интервью «Газете.Ru». При этом важную роль в структуре выручки начинает играть поисковое продвижение. По словам эксперта, на зрелых рынках поисковая реклама уже занимает до 60% бюджетов в Retail Media.

«Маркетплейсы не просто закрепили статус рекламных площадок — они стали основным драйвером рекламной выручки на всем российском рынке», — сказал Абрамов.

Он отметил, что e-commerce стал полноценным каналом для построения узнаваемости бренда и коммуникации с аудиторией.

При этом рекламные доходы также подтверждают тренд. Так, инвестиции рекламодателей в продвижение на «Авито» выросли на 141% за 2025 год, рекламная выручка Ozon за девять месяцев 2024 — на 92%. Яндекс Маркета в третьем квартале 2024 года нарастил выручку от рекламы в 2,5 раза год к году.

В структуре выручки маркетплейсов Абрамов выделил три направления: медийная реклама, инструменты продвижения внутри площадок и поисковое продвижение. Последним пользуются все продавцы на маркетплейсах.

«Люди идут на площадку за конкретикой, и поисковая строка стала главным навигатором. Высокая частота запросов создает огромный массив данных о потребительских предпочтениях. Продавец платит не просто за «показ», а за внимание человека, который уже сформулировал свою потребность в поиске. Такой трафик – высокоэффективный», — уточнил он.

Абрамов отметил, что крупные компании используют поиск на маркетплейсах для защиты доли рынка, «выдавливая» конкурентов из топ-выдачи. При этом для малого и среднего бизнеса это становится основным инструментом конкуренции.

«Не менее важный сегмент – это средний и малый бизнес, а также нишевые производители. Для них поисковое продвижение внутри площадки – это главный и часто единственный шанс конкурировать с гигантами. Грамотно оптимизировав карточку под поисковые алгоритмы, они получают целевой трафик и продажи без огромных бюджетов», — добавил он.