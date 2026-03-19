«Циан» назвал количество сделок за год

«Сделкой от Циана» воспользовались более 3000 клиентов из более чем семи стран
Сервис «Сделка от Циана» подвел итоги 2025 года: за этот период было совершено более 600 сделок. Услугами сервиса воспользовались более 3000 человек из России, стран СНГ, а также Турции, США, Канады и Италии. Среди проведенных сделок встречались сложные кейсы с одновременной продажей одного и покупкой нескольких объектов, а также недвижимость с обременениями: алименты, ипотека, залог и другие.

В сервисе также работают с недорогими объектами, от которых нередко отказываются другие агенты. В сделках участвуют разные типы недвижимости: городская и загородная, комнаты и доли. Стоимость объектов варьируется от 1–2 млн рублей за гараж до 2 млрд рублей. Благодаря уже сформированной базе клиентов часть сделок удается закрывать внутри сервиса. Кроме того, запущена реферальная программа: за рекомендацию сервиса «Сделка от Циана» можно получить 10 тыс. рублей.

В одном из случаев квартира продавалась от гражданки Вьетнама семье из Китая — договоры готовили и подписывали на трех языках: вьетнамском, китайском и английском, чтобы агент мог проверить корректность оформления и «чистоту» сделки.

«Сделка от Циана» была запущена в 2025 году и работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске и Екатеринбурге.

«Мы стремимся не просто делать качественный продукт, а формировать новый стандарт в работе агентов недвижимости, поэтому тщательно отбираем кандидатов, которым доверяем сами. При этом мы предлагаем специалистов с релевантным опытом по типу сделки, которая нужна клиенту», – отметил Дмитрий Лемешевский, руководитель продукта «Сделка от Циана».

 
