Прием заявок на премию «Управление изменениями. Визионеры» продлен

В Москве в апреле наградят лидеров устойчивого развития
Фото предоставлены пресс-службой проекта +1

Прием заявок на VII премию «Управление изменениями. Визионеры» продлен до 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба «Проекта +1».

Отмечается, что цель премии — выявить лучшие устойчивые практики в области экологии, экономики и общества. Участвовать в номинациях могут представители бизнеса, государственных структур, бюджетных учреждений, СМИ и НКО.

Нефинансовые отчеты компаний, которые подаются в первый блок премии, оценивает рейтинговое агентство АКРА.

Победителей во втором блоке — лучшие практики — определяет жюри, состоящие из ведущих отраслевых экспертов и победителей премии прошлого года.

Также у проектов, поданных во втором блоке, оцениваются актуальность решаемой проблемы, масштабируемость воздействия, устойчивость достигнутых результатов и качественный эффект от их реализации.

Кроме того, в 2026 году заявки на премию принимаются также в двух партнерские номинации: Siberian Welness — «Лучшая экологическая практика: экосистемный подход» и «Зеленый бренд» — совместная номинация премии Визионеры с АНО «Лига зеленых брендов».

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 23 апреля в Москве.

Генеральным радио-партнером премии в этом году выступит Европейская медиа группа, титульным информационным партнером — медиахолдинг Rambler&Co. Среди информационных партнеров — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

 
