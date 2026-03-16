Предприятия из моногородов получили поддержку Корпорации МСП и Минэкономразвития

Предприниматели из моногородов получили почти 300 млн рублей с ноября 2025 года

Предприниматели из моногородов привлекли свыше 288 млн рублей льготного финансирования в рамках совместной программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба МСП Банка.

Отмечается, что финансирование обеспечит бизнесу возможность для стабильной работы и развития в сфере производства и поставок промышленного оборудования, сельского хозяйства, торговли и услуг.

«Программа для малого и среднего бизнеса моногородов и ОЭЗ стартовала в конце прошлого года и оказалась востребованным инструментом для местных предпринимателей. Особое внимание уделяется поддержке промышленных компаний, что обеспечит развитие экономики регионов, создание новых рабочих мест и будет способствовать повышению уровня жизни людей», — сообщил замглавы министерства экономического развития России Святослав Сорокин.

Он добавил, что в 2026 году общий объем финансирования по программе составит порядка 1 млрд рублей.

Первыми получателями льготного финансирования по программе в текущем году стали предприятия из города Каменск-Уральский Свердловской области и города Дагестанские Огни республики Дагестан. Суммарно они привлекли свыше 74 млн рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что с ноября 2025 года 12 предприятий привлекли более 288 млн рублей на специальных льготных условиях, еще восемь МСП получили банковские гарантии для обеспечения исполнения контрактов на общую сумму более 190 млн рублей.

«Привлеченные средства будут направлены как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных средств. Это позволит предприятиям не только развивать производственную базу, но и обеспечивать стабильность текущих операций в условиях рыночной конъюнктуры», — отметил Исаевич.

В число получателей льготных кредитов по программе в этом году — «Промышленно-технический центр» и ЗАО «Радиотелефон» из Каменска-Уральского, а также «Бест Моторс» из Дагестана. Все три компании получили средства на пополнение оборотных средств по ставке 10% годовых сроком на 3 года в МСП Банке, который является оператором программы.

Средства по совместной программе Минэкономразвития и Корпорации МСП доступны для предпринимателей из 26 моногородов и 28 прилегающих особых экономических зон. Подать заявку на получение льготного кредита можно на Цифровой платформе МСП.РФ. Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк.