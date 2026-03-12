Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Бизнес

Frank RG оценил скорость и эффективность решения проблем клиентов российских банков

Frank RG отметил качество работы ВТБ с претензионными обращениями клиентов
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Аналитическое агентство Frank RG подвело итоги исследования о работе российских банков с претензионными клиентами. По данным экспертов, в среднем в банк поступает 9-10 обращений на одну тысячу клиентов. Лучший результат показал ВТБ – 3-4 обращения, отмечается в сообщении банка.

Отмечается, что во второй половине 2025 года банк ускорил рассмотрение претензий по всем ключевым продуктам. Так, по автокредитам сроки сократились на 56,9%, по ипотеке — на 54,6%, по кредитам наличными и депозитам — на 47%. Таким образом к концу 2025 года 75,8% клиентов ВТБ максимально высоко оценили скорость решения претензионных обращений.

По итогам исследования, ключевым преимуществом ВТБ стала эффективность урегулирования споров. Отмечается, что для решения вопроса в среднем требуется одно касание, тогда как другим банкам необходимо от 1,8 до 2,4 контактов. По мнению аналитиков, такой результат достигнут благодаря продуманным скриптам для сотрудников, глубокой интеграции внутренних систем и удобным интерфейсам, позволяющим собирать всю необходимую информацию сразу.

Также исследование Frank RG показало, что клиенты ВТБ предпочитают цифровые каналы. Так, доля обращений через чат составила 42,2%, что почти вдвое превышает среднерыночные значения.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова подчеркнула, что приоритетом банка является создание удобной цифровой среды на всех этапах взаимодействия с клиентом. При этом снижение количества зарегистрированных жалоб она связала с расширением возможностей и повышением качества обслуживания на первом этапе контакта с пользователями.

«Инвестиции в подготовку персонала, развитие цифровых каналов и ускорение внутренних процессов напрямую влияют на результат. Высокая оценка клиентов за скорость решения вопросов – лучшее подтверждение правильности выбранной стратегии», - добавила Ольга Скоробогатова.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!