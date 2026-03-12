Размер шрифта
Бизнес

«Башнефть» повысила эффективность энергосбережения на нефтеперерабатывающих активах

«Башнефть» получила свыше 1,3 млрд рублей эффекта от программы энергосбережения
Роснефть

Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Башнефти» (входит в «Роснефть») по итогам 2025 года превысил 1,3 млрд рублей. Потребление энергоресурсов сокращено более чем на 80 тыс. тонн условного топлива, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Уточняется, что в сегменте добычи нефти и газа снижение потребления энергоресурсов составило более 18 тыс. тонн условного топлива.

На месторождениях компании в Башкортостане в системе поддержания пластового давления начато использование горизонтальных насосных установок с повышенным коэффициентом полезного действия. На активах в Ханты-Мансийском автономном округе основной эффект достигнут благодаря внедрению нового оборудования на механизированном фонде скважин.

В «Роснефти» добавили, что в блоке нефтепереработки результаты энергосбережения в 2025 году улучшены на 78% по сравнению с предыдущим годом и составили 513 млн рублей, или более 56 тыс. тонн условного топлива.

Основной эффект обеспечили оптимизация режимов работы энергоемкого оборудования, модернизация теплообменников, изменение схемы обогрева резервуаров товарных парков, а также тиражирование системы усовершенствованного управления технологическими процессами.

В нефтехимическом блоке, согласно информации компании, экономия превысила 5,8 тыс. тонн условного топлива, или 63,9 млн рублей. Значительная часть достигнута за счет снижения потребления топлива и пара, оптимизации работы трубопроводов и внедрения энергоэффективного осветительного оборудования.

В компании «Башнефть-Розница» экономия составила 67 тонн условного топлива, эффект обеспечен благодаря замене освещения на ряде автозаправочных станций на энергосберегающее и установке энергоэффективных отопительных котлов.

 
