Клиенты ВТБ cмогут подключить онлайн дополнительную меру защиты близких от мошенников

Банк ВТБ запустил в онлайн-банке сервис для защиты близких от перевода денег мошенникам или снятия наличных под давлением. В его рамках клиент может назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать крупные операции, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Уточняется, что для подключения услуги клиентам необязательно посещать отделение вместе с доверенным лицом — ее можно активировать в «ВТБ Онлайн».

В банке добавили, что доверенное лицо должно быть клиентом ВТБ.

Назначить нового защитника или отказаться от сервиса можно в любой момент, при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.

При настройке сервиса клиенту необходимо указать сумму, при превышении которой потребуется подтверждение перевода или снятия наличных от близкого человека.

«Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников. Для удобства пользователей мы упростили процесс подключения сервиса и вывели инструмент в онлайн. В скором времени также планируем его расширить, добавив новые виды операций», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

По данным ВТБ, 70% клиентов, подключивших сервис «второй руки», старше 60 лет. Наиболее востребован механизм среди женщин — их доля среди защищаемых составила 65%.

Доверенными лицами россияне тоже, как правило, назначают женщин (55%), из них 28% — из возрастной группы 40-50 лет.

В банке добавили, что финансовая организация также внедрила в приложение «ВТБ Онлайн» новые функции защиты — вход и разблокировку по государственной биометрии.