Бизнес

Сбер назван самым дорогим банковским брендом Восточной Европы

Сбер поднялся на 17 строк в рейтинге Brand Finance Banking
Пресс-служба Сбера

Стоимость бренда Сбера за год выросла на 47,3% и сейчас составляет $7,117 млрд. Банк серьезно улучшил свои позиции в рейтинге Brand Finance Banking 500, который ежегодно оценивает стоимость банковских брендов — поднялся в табели о рангах на 17 строк — с 78 на 61. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Сбер — единственный российский бренд в первой сотне рейтинга и первый среди конкурентов из Восточной Европы.

В банке подчеркнули, что отчет Brand Finance показал: несмотря на стабильно сложную конъюнктуру на внешних рынках, Сбер демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, разрабатывает продукты и сервисы мирового уровня и сохраняет доверие более 110 миллионов частных и корпоративных клиентов.

«Сегодня капитал бренда становится главным отличием сильных компаний и платформой, на которой можно развивать новые бизнес-направления. Технологии можно скопировать. Доверие — нет. И наша задача — ежедневно зарабатывать его делом», — отметил старший вице-президент - директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Cообщается, что лидерство в рейтинге сохранил китайский Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на 14,9% (до $90,8 млрд).

Далее следует другой представитель КНР — China Construction Bank (-1,5% до $77,181 млрд).

На третью позицию в этом году вышел Bank of China (+10,9% до $70,8 млрд), который обогнал Agricultural Bank Of China (-10,6% до $62,8 млрд).

Всего же в первую «сотню» рейтинга вошли 15 банков из Китая, а также банки стран-участниц БРИКС: индийские HDFC Bank (41-е место), Axis Bank (96-е), а также Emirates NBD (71-й), FAB (77-й) и ADCB (93-й) из ОАЭ и барзильские Banco do Brasil (85-й), Bradesco (90-й) и Nubank (98-й).

 
