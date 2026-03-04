Российские компании смогут сами создавать ИИ-решения на любой большой языковой модели

На платформе MWS AI Agents Platform появилась опция создания и запуска ИИ-приложений, ИИ-агентов и мультиагентных системы для бизнеса на базе любой большой языковой модели без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что инструмент позволяет без навыков программирования создавать ИИ-агентов на базе больших языковых моделей и готовых инструментов в визуальном конструкторе бизнес-сценариев. Доступны проприетарные модели ChatGPT и Claude, открытые Qwen и DeepSeek, Cotype (собственная модель MWS AI) и другие.

В мультиагентной конфигурации несколько ИИ-агентов могут работать скоординированно: распределять роли и функции, передавать друг другу результаты и проверять их.

Отмечается, что интеграционные модули позволяют соединть различные сервисы. Взаимодействовать с готовыми ИИ-агентами можно через API сайтов, чатов, мессенджеров и других продуктов.

Также бизнес сможет использовать любые открытые модели для дообучения под специализированные отраслевые задачи — в случаях, когда возможностей базовой модели недостаточно для достижения максимальной точности.

Кроме того, команда MWS AI сообщила о готовности провести обучение и адаптацию модели под конкретные бизнес-задачи для последующего использования в закрытом контуре заказчика.

«Сегодня для разных задач бизнесу часто нужны разные модели. Кроме того, часто лучшие результаты дают решения, которые оркестрируют несколько специализированных моделей. Система учитывает сильные стороны каждой и подключает под задачу. только релевантные. Это повышает точность и помогает эффективнее использовать вычислительные мощности», — подчеркнул директор по продуктам MWS AI Максим Волошин.

В компании добавили, что MWS AI Agents Platform также обеспечивает мультимодальные возможности — благодаря моделям для работы с изображениями и текстом, синтеза и распознавания речи и речевой аналитики. Это позволяет создавать голосовые интерфейсы, превращать диалоги в структурированные данные и обрабатывать их для улучшения бизнес-решений.