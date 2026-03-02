Банки ОАЭ столкнулись со сбоями в работе сервисов из-за ударов Ирана

Крупнейшие банки Объединённых Арабских Эмиратов столкнулись с перебоями в работе своих цифровых сервисов. Как стало известно ТАСС из собственных источников, неполадки связаны с инцидентом в дата-центре Amazon Web Services (AWS), пострадавшем из-за ударов, предположительно нанесённых Ираном.

Так, мобильное приложение First Abu Dhabi Bank (FAB) крупнейшего банка ОАЭ оказалось недоступным для части пользователей. При попытке авторизации возникает сообщение об ошибке, предлагающее повторить действие позднее.

Второй по величине банк страны Emirates NBD предупредил клиентов о возможных трудностях с альтернативными каналами обслуживания. В уведомлении банка говорится о «временных задержках из-за периодических сбоев» в телефонном банкинге и сервисе WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В то же время, ключевые цифровые платформы, включая приложение ENBD X и интернет-банкинг, функционируют без нареканий.

Источники агентства предполагают, что причиной сбоев в цифровой инфраструктуре обоих банков стало повреждение дата-центра облачного провайдера AWS. Согласно информации эмиратской газеты Khaleej Times, 1 марта один из центров обработки данных компании в ОАЭ был обесточен после попадания неких объектов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана в связи с «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Были атакованы многие города Ирана, который в ответ нанёс удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее Apple закрыла свои магазины в Дубае и Абу-Даби из-за иранских ракет.