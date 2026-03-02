В России определят лучшие проекты в области устойчивого развития

Конкурс «Дело в людях» в 2026 году определит победителей девяти номинаций

В России стартовал прием заявок для участия в конкурсе корпоративных проектов в области устойчивого развития «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». В этом году жюри рассмотрит проекты в девяти основных номинациях, сообщили организаторы.

В их число вошли «Управление человеческими ресурсами», «Создание общества равных возможностей», «Коммуникации в устойчивом развитии», «Развитие местных сообществ», «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами», «Устойчивый туризм», «Экологическая эффективность», «Здоровый образ жизни» и «Поколение будущего».

Также экспертный совет определит победителей в двух специальных номинациях: «Старт в устойчивом развитии», «Лидер трансформации» и обладателя высшей награды конкурса — Гран-при.

В номинации «Старт в устойчивом развитии» планируется отметить проекты компаний с опытом в сфере устойчивого развития менее трех лет, уже демонстрирующие высокий потенциал и выступающие примером для тех, кто только начинает свой путь в повестке.

Вторая специальная номинация ориентирована на проекты, в которых отражены глубинные внутренние изменения производственных и бизнес-процессов компании с учетом принципов устойчивого развития.

Отмечается, что конкурс проводится с целью поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

«Конкурс «Дело в людях» продолжает доказывать свою значимость как платформы для выявления и поддержки лучших практик в области устойчивого развития. За годы проведения он стал отражением инновационных решений, системных подходов и социально ответственных инициатив компаний, ориентированных на создание долгосрочной ценности для общества и экономики», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Прием заявок на конкурс ведется до 22 мая.

В число информационных партнеров конкурса «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» входит медиахолдинг Rambler&Co.

Торжественное награждение победителей и вручение Гран-при конкурса состоится осенью 2026 года в рамках форума «Дело в людях: пространство устойчивых решений».