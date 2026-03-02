Владельцы карт WB Банка смогут получить кешбэк за покупки в супермаркете

WB Банк запустил программу лояльности с кешбэком 5% за покупки в супермаркетах

WB Банк (Вайлдберриз Банк) запустил первую программу лояльности для держателей дебетовых карт с повышенным кешбэком за покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

Согласно условиям программы, держатели карт WB Банка будут получать 5% кешбэка от суммы покупок в категории «Супермаркеты».

Вознаграждение, как пояснили в компании, начисляется раз в месяц в виде баллов лояльности «Ягодки». Их можно использовать для покупок на Wildberries.

На первом этапе повышенный кешбэк за оплату картой начисляется в категории «Супермаркеты». В компании отметили, что она является одной из наиболее востребованных у клиентов.

Также карта дает прямую скидку при оплате покупок на Wildberries. Дополнительно предусмотрены ежедневные проценты на остаток средств по счету, бесплатный выпуск и обслуживание, а также снятие до 100 тыс. рублей в месяц в любых банкоматах без комиссии.

Оформление карты WB Банка доступно в мобильном приложении Wildberries. Выпустить ее могут пользователи с максимальным WB Кошельком.

Также карту можно добавить в Mir Pay — для оплаты покупок со смартфона.

Коммерческий директор WB Банка Роман Шаехов отметил, что при запуске новых продуктов банк стремится предлагать клиентам выгоду «без лишних условий», сочетая скидки на маркетплейсе, повышенный кешбэк в супермаркетах и начисление процентов на остаток.

По его словам, в будущем функционал программы лояльности и перечень категорий, по которым доступен повышенный кешбэк, будут расширяться.