В Банке ДОМ.РФ оценили эффективность отдельного мирового соглашения с клиентами

Банк ДОМ.РФ: ОМС повлиял на структуру инициаторов банкротства
Практика оформления отдельного мирового соглашения (ОМС) с ипотечными заемщиками в процедурах банкротства демонстрирует дисциплинированность клиентов: просрочку более 30 дней после подписания соглашения допускают менее 5% заключивших такой договор. Об этом заявил глава клиентского сервиса и взыскания Банка ДОМ.РФ Кирилл Малиновский на конференции «Взыскание и банкротство».

По его словам, за последние годы структура инициаторов процедур банкротства изменилась: если в 2021 году банки запускали 67% дел, то к 2025 году около 75% процедур инициируют сами заемщики, что связано, в том числе, с изменениями в законодательстве о банкротстве, вступившими в силу в 2024 году и закрепившими возможность заключения отдельного мирового соглашения по ипотеке для сохранения единственного жилья.

Малиновский также отметил, что ОМС позволяет заемщику восстановить платежеспособность на согласованных с банком условиях, а кредитной организации — вернуть кредит из дефолта, сократить ожидаемые потери по портфелю и восстановить резервы уже через шесть месяцев при соблюдении нового графика платежей.

При этом банк готов идти на соглашение не во всех случаях: отказы возможны при очевидных признаках недобросовестности, таких как длительная просрочка при агрессивном поведении на досудебной стадии и отказ от диалога с кредитором.

«Отдельным триггером недобросовестности выступает отсутствие экономического смысла в действиях должника, – например, когда заемщик получает сразу несколько кредитов в предбанкротный период без явной цели», — отметил Малиновский.

 
