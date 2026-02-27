ГК «Точно» внедрила Alfa API для автоматизации банковских операций

Внедрение Alfa API сэкономило ГК «Точно» более 40 часов рабочего времени в месяц

Группа компаний «Точно», внедрившая решения на базе Alfa API для автоматизации банковских операций, сэкономила более 40 часов рабочего времени в месяц, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Внедрение позволило автоматизировать выписки (Н2Н) и платежи (Н2Н). Теперь банковские данные поступают в учетную систему ГК «Точно» автоматически, а платежные поручения формируются в 1С.

«Внедрение Alfa API ГК «Точно» — отличный пример того, как автоматизация рутинных банковских операций высвобождает ценное время сотрудников, позволяя им сосредоточиться на стратегических задачах и развитии бизнеса», — рассказал директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.

Кроме того, сотрудники ГК «Точно» теперь могут видеть актуальные финансовые показатели и движение по счетам компании в режиме реального времени.

«Благодаря платформе Alfa API перевели банковские операции компании полностью в цифровой режим. Это не только ускорило процессы, но и повысило точность финансовых данных, исключив человеческий фактор», — отметила директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха.