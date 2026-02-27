Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

ГК «Точно» внедрила Alfa API для автоматизации банковских операций

Внедрение Alfa API сэкономило ГК «Точно» более 40 часов рабочего времени в месяц
Shutterstock

Группа компаний «Точно», внедрившая решения на базе Alfa API для автоматизации банковских операций, сэкономила более 40 часов рабочего времени в месяц, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Внедрение позволило автоматизировать выписки (Н2Н) и платежи (Н2Н). Теперь банковские данные поступают в учетную систему ГК «Точно» автоматически, а платежные поручения формируются в 1С.

«Внедрение Alfa API ГК «Точно» — отличный пример того, как автоматизация рутинных банковских операций высвобождает ценное время сотрудников, позволяя им сосредоточиться на стратегических задачах и развитии бизнеса», — рассказал директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка Дамир Баттулин.

Кроме того, сотрудники ГК «Точно» теперь могут видеть актуальные финансовые показатели и движение по счетам компании в режиме реального времени.

«Благодаря платформе Alfa API перевели банковские операции компании полностью в цифровой режим. Это не только ускорило процессы, но и повысило точность финансовых данных, исключив человеческий фактор», — отметила директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!