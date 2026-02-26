Сбер отчитался о рекордных финансовых результатах

Сбер не разочаровал инвесторов и показал ожидаемо сильные результаты

Сбербанк по итогам 2025 года зафиксировал рекордную чистую прибыль третий год подряд — показатель вырос на 7,9%, составив 1 705,9 млрд рублей против 1 580,3 млрд рублей годом ранее. Финансовые результаты по МСФО, опубликованные 26 февраля, превысили консенсус-прогноз «Интерфакса».

Из опубликованных данных следует, что рентабельность капитала крупнейшего банка России по итогам года достигла 22,7%.

Крупнейший банк страны, по словам экспертов, не разочаровал инвесторов, вновь показав ожидаемо сильные результаты. Прогнозы аналитиков рынка подтвердились — банк показал рекордную прибыль третий год подряд.

Эксперты отмечают, что акции Сбера, как всегда, выглядят надежно и перспективно: «голубая фишка» стабильно растет и платит хорошие дивиденды.

Среди ключевых драйверов роста эксперты рынка выделяют интеграцию искусственного интеллекта в бизнес-процессы и рост кредитного портфеля.

«Сбер в очередной раз показал рекордные результаты, что свидетельствует о том, что менеджмент банка идет в ногу со временем и способен адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — отметил экономист Ходжа Кава.

В свою очередь, глава аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев дополнительно указал, что постепенное снижение ключевой ставки Банка России после рекордно высокого уровня 2025 года также позитивно отражается на финансовых результатах банка.

Эксперты отмечают, что для фондового рынка результаты Сбера — один из главных драйверов: сильная отчетность поддерживает индекс, особенно банковский сектор. Для частных инвесторов Сбер остаётся «якорной» бумагой, локомотивом всего рынка — сочетание дивидендов и понятной бизнес-модели удерживает высокий интерес к акциям.

В частности, CEO «Нейроинвест» Юрий Володин полагает, что сильная отчетность Сбера оказывает поддержку всему российскому фондовому рынку: Сбербанк формирует около половины прибыли банковского сектора, который в целом генерирует порядка 3,8 трлн рублей.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе дивиденды могут вырасти до 55-60% от прибыли, однако в среднесрочном горизонте коэффициент выплат вернется к консервативным 45–50%.

Главный аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер оценил потенциальную доходность акций Сбера с учетом дивидендов на горизонте года на уровне 28%.

Аналитики «КИТ Финанс» сохраняют таргет на уровне 380 рублей, ожидая, что к дивидендной отсечке акции будут торговаться с доходностью около 10%.

Аналитики ПСБ настроены еще более оптимистично: их целевая цена по обыкновенным акциям составляет 420 рублей, что предполагает рост приблизительно на 32%.