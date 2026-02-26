Чистая прибыль Билайна выросла на четверть по итогам 2025 года

Выручка Билайна выросла на 11% в IV квартале 2025 года

Выручка операционной деятельности Билайна по итогам 2025 года составила 334,7 млрд рублей, а динамика в IV квартале выросла на 11%, следует из опубликованной финансовой отчетности компании.

В документе указано, что сервисная выручка в IV квартале выросла на 12,4%, а чистая прибыль по итогам года увеличилась на 25,4% (до 23,5 млрд рублей).

Также капитальные затраты компании выросли до 79,5 млрд рублей (+21,8%) за счет реализации масштабной инвестпрограммы, в рамках которой было построено более 37 тыс. базовых станций.

Долговая нагрузка, по данным отчетности, осталась практически неизменной — 2,41× EBITDA, а средневзвешенная ставка по долгу (11,28%) удерживалась ниже ключевой ставки ЦБ.

По словам генерального директора Билайна Сергей Анохина, 2025 год для компании стал годом работы по новой стратегии «БЗЗ», стратегии активного развития и усиления рыночных позиций, с человеком в основе бизнес-модели.

«Этот год был непростым для отрасли: масштабные изменения в регулировании, рост киберугроз, ограничения мобильного интернета в большом количестве регионов, обострившаяся конкурентная борьба за клиента. Но именно в таких условиях особенно ясно видно, работает ли стратегия на практике», — сказал он.

Анохин добавил, что компании удалось сохранить высокую устойчивость бизнеса.

«Мы продолжили инвестировать в сеть связи, продуктовое развитие и команду без увеличения долговой нагрузки, усилили безопасность и обеспечили доступность ключевых сервисов для клиентов», — отметил он.

Напомним, в IV квартале 2025 года Билайн запустил бесплатную подписку на базовую связь. Клиенты оператора получили возможность зарабатывать на входящих звонках и просмотре контента. Также в федеральных розничных сетях компании начали продаваться сим-карты со специальными тарифами с кешбэком.