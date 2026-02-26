Волгоградский алюминиевый завод нарастил переработку вторичного металла

Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) в 2025 году на 50% увеличил объем алюминиевых ломов (вторичного алюминия), переплавленных и заново использованных при производстве алюминия и сплавов. Об этом рассказал управляющий директор ВгАЗа Александр Белотелов. Количество переработанного лома выросло до 3000 тонн.

ВгАЗ является крупнейшим алюминиевым заводом в европейской части России и одним из крупнейших в Европе, отметили в пресс-службе компании «Русал». В 2025 году ВгАЗ выпустил 70,2 тыс. тонн крылатого металла. ВгАЗ первым из алюминиевых заводов «Русала» запустил в 2021 году проект по вовлечению ломов в производство первичного алюминия и является лидером этой программы.

В пресс-службе «Русала» отметили, что углеродный след алюминиевого лома близок нулю, его использование позволяет снизить углеродный след всего металла и последующей продукции из него.

Помимо сторонних ломов ВгАЗ также перерабатывает обрезь и шлаки алюминиевого дивизиона РУСАЛа – 1700 тонн в прошлом году. Таким образом, готовая продукция 2025 года на 7% состоит из рециклингового металла – это очень хороший показатель для алюминиевого завода. Ведь переплавка ломов и электролизное производство алюминия – это совершенно разные процессы, с различными источниками сырья, логистикой и технологиями.

«Переплавной алюминий мы используем для выпуска нашей премиальной продукции - цилиндрических слитков, из которого наши клиенты производят алюминиевый профиль. Поэтому если смотреть только на этот продукт, то содержание «вторички» в каждом слитке в среднем составляет 14%», — рассказал Белотелов.