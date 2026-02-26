Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Волгоградский алюминиевый завод нарастил переработку вторичного металла

Объем переработки алюминиевых ломов Волгоградского завода вырос на 50%
Пресс-служба компании «Русал»

Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) в 2025 году на 50% увеличил объем алюминиевых ломов (вторичного алюминия), переплавленных и заново использованных при производстве алюминия и сплавов. Об этом рассказал управляющий директор ВгАЗа Александр Белотелов. Количество переработанного лома выросло до 3000 тонн.

ВгАЗ является крупнейшим алюминиевым заводом в европейской части России и одним из крупнейших в Европе, отметили в пресс-службе компании «Русал». В 2025 году ВгАЗ выпустил 70,2 тыс. тонн крылатого металла. ВгАЗ первым из алюминиевых заводов «Русала» запустил в 2021 году проект по вовлечению ломов в производство первичного алюминия и является лидером этой программы.

В пресс-службе «Русала» отметили, что углеродный след алюминиевого лома близок нулю, его использование позволяет снизить углеродный след всего металла и последующей продукции из него.

Помимо сторонних ломов ВгАЗ также перерабатывает обрезь и шлаки алюминиевого дивизиона РУСАЛа – 1700 тонн в прошлом году. Таким образом, готовая продукция 2025 года на 7% состоит из рециклингового металла – это очень хороший показатель для алюминиевого завода. Ведь переплавка ломов и электролизное производство алюминия – это совершенно разные процессы, с различными источниками сырья, логистикой и технологиями.

«Переплавной алюминий мы используем для выпуска нашей премиальной продукции - цилиндрических слитков, из которого наши клиенты производят алюминиевый профиль. Поэтому если смотреть только на этот продукт, то содержание «вторички» в каждом слитке в среднем составляет 14%», — рассказал Белотелов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!