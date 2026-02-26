Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Сбер представил проект хранения данных в ДНК

Андрей Белевцев: объемы информации растут экспоненциально
Shutterstock/FOTODOM

Сбер представил научный проект по созданию технологии записи и долговременного хранения информации в ДНК. Презентация проекта прошла в рамах форума будущих технологий, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развития» Сбера Андрей Белевцев, сохранять объемы информации десятилетиями становится все дороже, так как они растут экспоненциально.

«Рынок ДНК-хранения только формируется, устойчивого инженерного решения пока нет — и это окно возможностей для технологического лидерства», — сказал он.
В проекте молекулы ДНК рассматривают как носитель данных следующего поколения.

Белевцев добавил, что Сбер выступает индустриальным заказчиком проекта.

«Следующий шаг — увеличение скорости записи и снижение ее стоимости для создания сверхкомпактных долговременных архивов — условного «ЦОДа в пробирке», — отметил он.

Совместно с командой МФТИ Сбер подтвердил реализуемость полного цикла: от кодирования цифровых данных до их записи в молекулу ДНК и последующего считывания без потерь. Руководителем проекта выступил доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (2024) Максим Никитин.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!