Российский маркетплейс запустил предзаказ на Samsung Galaxy S26

Более 100 продавцов Wildberries разместили предложения о предзаказе смартфона Samsung Galaxy S26. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что для предзаказа доступны все представленные производителем модификации, включая флагманскую модель.

В компании добавили, что для заказа гаджета пользователи могут ввести название желаемой модели в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении маркетплейса.

Также смартфоны будут представлены в разделах Wildberries «Мужской клуб» и «Бренды».

На карточках товаров с возможностью предзаказа размещается специальная плашка.

После добавления товара в корзину пользователь увидит информацию о приблизительном сроке доставки.