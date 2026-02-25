Размер шрифта
Российский маркетплейс запустил предзаказ на Samsung Galaxy S26

Свыше 100 продавцов Wildberries открыли предзаказ на Samsung Galaxy S26
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Более 100 продавцов Wildberries разместили предложения о предзаказе смартфона Samsung Galaxy S26. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что для предзаказа доступны все представленные производителем модификации, включая флагманскую модель.

В компании добавили, что для заказа гаджета пользователи могут ввести название желаемой модели в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении маркетплейса.

Также смартфоны будут представлены в разделах Wildberries «Мужской клуб» и «Бренды».

На карточках товаров с возможностью предзаказа размещается специальная плашка.

После добавления товара в корзину пользователь увидит информацию о приблизительном сроке доставки.

 
