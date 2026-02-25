Стейблкоин А7А5 назвали основой новой финансовой инфраструктуры

Стейблкоин А7А5 становится основой новой финансовой структуры, с помощью которой компании могут проводить трансграничные расчеты вне традиционных санкционных ограничений, сообщил портал Cointelegraph.

Как отмечается на портале, появление А7А5 связано с трансформацией глобальной финансовой системы после приостановки работы платежных сервисов Visa и Mastercard в России и отключения ряда банков от системы SWIFT.

«Вокруг A7A5 сформирована экосистема компаний, работающих в ключевых секторах экономики. Токен представлен на нескольких криптовалютных площадках, включая киргизские биржи Grinex, Meer и платформу Bitpapa. Платформа действует в соответствии с законодательством Кыргызской республики, применяет процедуры проверки клиентов и мониторинга операций согласно международным стандартам финансовой безопасности», — сообщается на портале.

Также стейблкоин используют для экспортно-импортных контрактов, блокчейн-проектов и трансграничных платежей.

Эксперты отмечают, что использование цифровых активов для международных расчетов становится естественным этапом эволюции финансовой системы.

Напомним, стейблкоин А7А5 с привязкой 1:1 к российскому рублю был выпущен в феврале 2025 года под государственным регулированием Кыргызской республики. Его обеспечение формируется за счет рублевых банковских депозитов. Проект создан как инфраструктурный инструмент для международных расчетов и использования рубля в блокчейн-среде.

Всего за первый год работы через системы провели операций на $39 млрд.