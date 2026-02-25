Cвязанные с бизнесменом Зокиным структуры консолидировали золотодобывающие активы

ООО «Контакт» и ООО «Пресня Финанс», которое участники рынка связывают с российским бизнесменом и золотопромышленником Андреем Зокиным, стали собственниками группы золотодобывающих компаний, ранее фигурировавших в корпоративном конфликте в Бурятии. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Cогласно опубликованной информации, к ООО «Контакт» уже перешло в собственность ООО «Байкал Золото» (ИНН 7704451098).

Также ООО «Пресня Финанс» стала собственником ООО «ГП Ресурс» (ИНН 0326547960) и АО «УК «Волга нефть»» (ИНН 7704348206).

Ранее указанные структуры выступали миноритарными участниками золотодобывающей компании «Байкалгеопром».

До смены собственников АО «УК «Волга нефть»» и ООО «ГП Ресурс» подали иск к мажоритарному акционеру «Байкалгеопрома» Зокину о взыскании более 472 млн рублей убытков.

Истцы утверждали, что имущество и лицензия на добычу полезных ископаемых были незаконно выведены на подконтрольное Зокину ООО «Байкалголд», что, по их мнению, позволило ему продолжать добычу золота в обход основной компании и привело к ущербу для бизнеса и акционеров.

Они потребовали наложения обеспечительных мер на Зокина, а также Марию Жирнову и Татьяну Нелюбину. Сам Зокин с обвинениями не согласился, указав на попытку рейдерского захвата.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Бурятии поставил снять с Зокина обеспечительные меры. Однако в январе 2026 года Четвертый арбитражный апелляционный суд в процессе обжалования отменил решение первой инстанции и признал законным арест имущества бизнесмена в пределах суммы иска.

Менее чем через месяц после решения апелляционной инстанции миноритарные участники передали свои доли в золотодобывающем бизнесе ООО «Контакт» и ООО «Пресня Финанс» по номинальной цене.

С учетом того, что участники рынка связывают данные общества с самим Зокиным, корпоративный конфликт, по их мнению, фактически завершился в его пользу.

Зокин известен как бывший первый вице-президент «Газпромбанка». По данным СПАРК-Интерфакс, он владеет долями в 29 компаниях, в 26 из них его участие превышает 50%. Помимо золотодобычи, подконтрольные предпринимателю структуры работают в сферах пищевого и промышленного производства, аренды недвижимости и IT.

Также в августе 2025 года РБК сообщал, что Зокин стал мажоритарным акционером IVA Technologies после выхода из капитала одного из основателей компании.