Бизнес

Инвесторы назвали устойчивость и дивиденды главными плюсами акций Сбера

Устойчивость бизнес-модели Сбера стала главным плюсом для 52% частных инвесторов
Устойчивость бизнес-модели, высокие дивиденды и рост прибыли стали ключевыми факторами привлекательности акций Сбера для частных инвесторов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком среди 15 тыс. респондентов накануне публикации отчетности по МСФО за 2025 год.

Более половины (52%) участников отметили устойчивость бизнес-модели как главный аргумент в пользу инвестиций, 50% — высокий уровень дивидендов, 45% — рост прибыли и масштаб деятельности.

Также особое внимание инвесторы уделяют дивидендной политике: 60% считают приоритетом стабильность и предсказуемость выплат, что позволяет планировать доход в среднесрочной перспективе. При этом 48% также ожидают роста дивидендной доходности, подчеркивая необходимость баланса между надежностью и увеличением выплат.

Среди финансовых показателей 55% респондентов в первую очередь отслеживают динамику чистой прибыли, 48% — рентабельность капитала. Это указывает на то, что инвесторы оценивают не только объем заработка банка, но и эффективность использования капитала.

Кроме того,40% опрошенных считают технологическое развитие и внедрение искусственного интеллекта серьезным конкурентным преимуществом Сбера.

На вопрос о драйверах роста акций мнения разделились: 48% связывают его с сильными финансовыми результатами, 47% — с улучшением геополитической обстановки, 35% — с технологической трансформацией.

Что касается справедливой стоимости, 62% инвесторов прогнозируют цену акций Сбера в диапазоне 350–400 рублей к концу 2026 года, что соответствует потенциалу роста почти в 30% от текущей стоимости акций банка.

 
