В Сбербанке предложили рассмотреть возможность налоговых льгот для поддержки российского ИИ

Ведяхин: важно поддержать внедрение отечественных ИИ-решений
Владимир Астапкович/РИА Новости

Финансовая поддержка в сфере искусственного интеллекта должна быть ориентирована прежде всего на стимулирование внедрения российских решений. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью Forbes.

По его словам, возможными мерами могут выступить налоговые механизмы стимулирования. В частности, ускоренная амортизация инструментов искусственного интеллекта, налоговые льготы для компаний, применяющих ИИ, а также предоставление бизнесу государственных субсидий при условии использования отечественных ИИ-решений.

Ведяхин отметил, что в Сбербанке технологии искусственного интеллекта уже применяются при принятии значимых финансовых решений. В частности, объем кредитов корпоративным клиентам, выданных с использованием ИИ на всех этапах — от подачи заявки до одобрения, — уже превысил 5 трлн рублей.

При этом уровень просроченной задолженности по таким кредитам примерно в два раза ниже по сравнению с решениями, принятыми без использования алгоритмов.

Топ-менеджер Сбера также сообщил, что ключевых участников процесса развития национального искусственного интеллекта планируется объединить на площадке профильного штаба.

Ранее президент России в Стратегии развития ИИ поставил основную цель по внедрению ИИ — дополнительные 11,2 трлн руб. к российскому ВВП до 2030 года.

Ведяхин выразил мнение, что координация действий органов власти и бизнеса в рамках штаба будет способствовать достижению данной цели. По его словам, и Альянс в сфере ИИ, и Сбербанк намерены принимать активное участие в его работе.
 
