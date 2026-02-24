Финансисты назвали факторы выбора банка для агентских платежей

Более 5000 корпоративных клиентов, использовавших платформу «Трансферматика» в 2024-2025 годах, помогли выяснить факторы выбора банка для агентских платежей. Как отмечается в исследовании, стоимость не является единственным и определяющим фактором.

В условиях мультибанкинга, когда у компаний открыты счета в нескольких банках, клиенты обычно выбирают между 3-5 предложениями и оценивают их по четырем ключевым измерениям. Но при этом каждое критично для создания качественной услуги.

В такой комплексной системе важную роль играет целая совокупность факторов. Например, скорость — время от заявки до исполнения платежа и получения достоверной информации о его статусе. Не менее важен и профессионализм, то есть способность банка контролировать процесс и решать проблемы. Третье измерение — комфорт, под которым понимаются прозрачность, защищенность и уверенность в ответственности банка. И наконец, стоимость — разумность и предсказуемость общей цены услуги при заданном SLA и уровне риска.

Результатом исследования стал сервис диагностики, который позволяет банкам оценить свой агентский бизнес глазами клиентов. Пройти диагностику можно на сайте компании «Трансферматика». Там же после прохождения диагностики доступно для скачивания исследование «Агентские платежи как устойчивый сервис международных расчетов».

Обратная связь собиралась в формате глубинных интервью и регулярных опросов. Также использовались статистические данные по более чем 130 тысяч платежей, проведенных через платформу «Трансферматика». Полученные данные были обработаны с использованием искусственного интеллекта.

«Трансферматика» оценивает объем российского рынка международных расчетов на 2026 год примерно в 800 миллиардов долларов. Треть этой суммы, около 250 миллиардов долларов, придется на альтернативные расчеты, в первую очередь — на агентские платежи, уверены эксперты. Ключевые игроки этого рынка — банки, использующие собственную и партнерскую платежные инфраструктуры, полагают аналитики.