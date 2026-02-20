Сбер открыл в Индии международный хаб

Сотрудничество России и Индии в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий способствует формированию новой архитектуры мировой технологической экосистемы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью индийскому изданию Financial Express в рамках проходящего в Индии форума AI Impact Summit.

По словам топ-менеджера Сбера, взаимодействие двух стран в области технологий, искусственного интеллекта и робототехники открывает безграничные возможности для синергии. Будущее глобального искусственного интеллекта, добавил он, создается в условиях открытой кооперации.

Отдельное внимание Ведяхин уделил развитию технологического присутствия Сбера в Индии. Бангалор, который считается мировым центром технологических инноваций и индийской «кремниевой долиной», стал площадкой для открытия международного хаба банка.

«В настоящее время команда центра насчитывает более 300 IT-специалистов, включая бэкэнд- и фронтенд-разработчиков, специалистов по исследованию данных и системных аналитиков», — отметил Ведяхин.

Уточняется, что сотрудники хаба занимаются развитием автоматизированной банковской системы, построенной «с нуля» на базе технологической платформы Сбера, адаптацией решений к требованиям индийского регулирования, а также ведут исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных.

Ведяхин добавил, что Сбер также помогает корпоративным партнерам внедрять AI-решения в бизнес-процессы для автоматизации рутинных операций и повышения эффективности в сложных ситуациях.

В Индии внедрение ИИ-решений для оптимизации процессов началось внутри самого банка: сотрудники филиала активно используют ИИ-помощника GigaChat как в операционной деятельности, так и в специализированных задачах.