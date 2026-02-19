В Сбере отметили влияние полигонов на финансовый рынок России

Синергия вендоров, интеграторов и финансовых организаций на площадках полигонах позволяет российскому финансовому рынку перейти от импортозамещения к импортоопережению. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, сегодня на отечественном ИТ-рынке представлено множество решений, и компаниям необходима надёжная основа для выбора. Полигоны, по мнению Меньшова, становятся таким инструментом: они позволяют изучать уже проверенные продукты и избегать дублирования затрат на повторные тесты.

«Отраслевые полигоны — очень важная история и возможно единственная доверенная среда в отличие от публичных рейтингов. Это прозрачный орган как для отрасли, так и для финансовых организаций с согласованными критериями оценки ИТ-продуктов. Мы видим некоторые решения и ноухау, которые есть у вендоров. С одной стороны, какие-то компании могут их повторить в своих продуктах, но с другой стороны эта открытость работает на пользу», — сказал он.

Меньшов подчеркнул, что поэтому для Сбера важно появление такого реестра вендоров.

«Мне кажется в этом направлении надо развивать полигоны, делая их одним из ключевых камней ИТ-экосистемы России, где наличие вендора и публичных результатов тестирования их продуктов облегчает жизнь ИТ-компаниям страны», — добавил он.

Он также указал, что российские разработчики ориентируются на специфику внутреннего рынка, а во всех сегментах ПО действуют серьезные драйверы развития.

«На отраслевые полигоны выносятся только проверенные решения: площадка требует от вендоров высокой ответственности, поэтому прийти туда с несовершенным продуктом рискованно для них. Именно поэтому мы придаем тестированию такое большое значение», — сказал он.

Он уточнил, что участие в полигоне — это заявка на зрелость продукта. По его словам, вендоры осознают возможные недочеты и готовы их устранять.

«Если продукт требует доработки, мы готовы перетестировать его после исправлений или подсказать, что именно скорректировать. Такой подход повышает ценность результата для всех участников ИТ-отрасли», — добавил Меньшов.