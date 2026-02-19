ВТБ выступил за обмен данными между участниками рынка для противодействия киберугрозам

Сквозной антифрод и обмен данными между участниками рынка — ключевые факторы эффективной борьбы с аферистами. Об этом заявил глава департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на сессии «Платформы роста» Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По словам Средина, синхронизация стандартов информационной безопасности между банками и их партнерами сегодня стала одним из важнейших приоритетов.

«Мы внимательно анализируем весь клиентский путь — от покупки товара на маркетплейсе до оформления кредита или рассрочки в банке. На нем задействованы разные стандарты информационной безопасности и способы идентификации клиентов. Наша задача — синхронизировать эти процессы и наладить обмен информацией, в том числе о мошеннических атаках, чтобы усиливать защиту за счет взаимного обогащения данных», — отметил Средин.

Он подчеркнул, что расширение партнерских интеграций, запуск новых продуктов и сервисов увеличивают количество потенциальных направлений атак мошенников.

Также было отмечено, что злоумышленники активно используют технологии искусственного интеллекта, в связи с чем банки должны активнее инвестировать в развитие собственных ИИ-решений и систем машинного обучения.

Кроме того, по мнению представителя ВТБ, залогом устойчивости финансовых экосистем и ключевым фактором повышения доверия клиентов также являются дальнейшее развитие межплатформенного взаимодействия и обмена информацией о киберугрозах.